Семин: Жерсон еще принесет большую пользу для "Зенита"

Российский тренер Юрий Семин высказался об игре полузащитника "Зенита" Жерсона.

"Думаю, Жерсон еще принесет большую пользу для "Зенита". Это футболист качественный. Бывают такие ситуации с травмами, но Жерсон — игрок высокого уровня", - цитирует Семина "СЭ".

Жерсон перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "Фламенго" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. Полузащитник в августе текущего года получил травму и с этого момента не выходил на поле.

После 10 сыгранных туров петербуржцы располагаются на 4 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками. В 11 туре РПЛ команда Сергея Семака сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном".