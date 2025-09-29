Умер 19-летний голкипер, ударившийся головой во время матча

Голкипер футбольного клуба «Колиндрес» Рауль Рамирес скончался после травмы, полученной 27 сентября во время матча чемпионата пятой испанской лиги. Об этом сообщила пресс-служба Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

Трагический инцидент произошел в Сантандере — во время игрового эпизода вратарь получил черепно-мозговую травму, которая впоследствии привела к двум остановкам сердца. Сразу после случившегося голкиперу попытался помочь тренер «Колиндреса» Рафа де ла Пенья, имеющий квалификацию в сфере физического воспитания, однако спасти Рамиреса не удалось — футболист умер в реанимационном отделении одной из местных больниц.

