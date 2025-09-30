Генсек РФС высказался об отстранении Станковича

Генсек РФС – об отстранении Станковича: решение было принято с учетом того, что он является рецидивистом
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера "Спартака" Деяна Станковича от матчей на месяц.
"Каждый из нас обладает разным уровнем вспыльчивости, мы по-разному контролируем свои эмоции. Решение, принятое КДК, было принято с учетом того, что Станкович является рецидивистом в смысле этой статьи, то есть он уже неоднократно нарушал аналогичным образом требования дисциплинарного регламента", — приводит слова Митрофанова Odds.ru.
19 сентября КДК РФС отстранил главного тренера "Спартака" от матчей под эгидой РФС. С тех пор специалист не принимал участия в двух встречах своей команды. Срок дисквалификации рассчитан на месяц. Напомним, во время матча восьмого тура Российской Премьер-Лиги с "Динамо" Станкович получил красную карточку за оскорбления главного судьи Егора Егорова.
На данный момент "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые набрали 18 очков в десяти турах.