Генсек РФС высказался об отстранении Станковича

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера "Спартака" Деяна Станковича от матчей на месяц.

© Rusfootball

"Каждый из нас обладает разным уровнем вспыльчивости, мы по-разному контролируем свои эмоции. Решение, принятое КДК, было принято с учетом того, что Станкович является рецидивистом в смысле этой статьи, то есть он уже неоднократно нарушал аналогичным образом требования дисциплинарного регламента", — приводит слова Митрофанова Odds.ru.

19 сентября КДК РФС отстранил главного тренера "Спартака" от матчей под эгидой РФС. С тех пор специалист не принимал участия в двух встречах своей команды. Срок дисквалификации рассчитан на месяц. Напомним, во время матча восьмого тура Российской Премьер-Лиги с "Динамо" Станкович получил красную карточку за оскорбления главного судьи Егора Егорова.

На данный момент "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые набрали 18 очков в десяти турах.