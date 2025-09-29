Стало известно, как именно УЕФА хочет отстранить Израиль

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планирует исключать сборную Израиля из отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, в случае отстранения израильские команды будут исключены только из турниров под эгидой УЕФА. Таким образом, женская и мужская национальные сборные будут отстранены от участия в Лиге наций, а «Маккаби» из Тель-Авива будет исключен из группового турнира Лиги Европы.

25 сентября появилась информация, что готовится провести голосование по вопросу о приостановке членства своей федерации Израиля. Ожидается, что большая часть членов исполнительного комитета УЕФА, состоящего из 20 человек, выступит за отстранение всех израильских команд от международных турниров.

При этом 24 сентября стало известно, что УЕФА убрал вопрос об отстранении команд из Израиля с заседания Исполкома, которое состоялось 23 числа.