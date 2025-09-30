Мостовой ответил критикам «Спартака»

Бывший футболист Александр Мостовой заявил, что критики «Спартака» оказались неправы, передает »Чемпионат».

© ФК "Спартак"

«Все, кто хаяли «Спартак» и несли бред, оказались неправы. Какая разница, что Станкович сидит на верху? Без него команда выиграла два матча. Играют футболисты, поэтому и команда побеждает», — сказал Мостовой.

В матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл «Пари НН». После этой победы в активе команды под руководством Деяна Станковича стало 18 очков, что позволяет располагаться на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Нижегородский клуб с активом в шесть баллов сохранил за собой предпоследнюю строчку в таблице РПЛ.

В следующем туре «Спартак» сыграет в дерби против ЦСКА. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 5 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Пари НН» в этот же день на чужом поле сыграет с «Сочи». Игра начнется в 14:15 мск.