В Москве появилась мусульманская футбольная лига

В Москве учреждена мусульманская футбольная лига, сообщает РИА Новости. В турнире будут принимать участие 14 команд. Среди правил лиги - соблюдение дресс-кода, запрет на употребление нецензурной брани, запрет на участие профессиональных игроков. "Лига создана для того, чтобы объединить разрозненные команды и турниры духовных управлений мусульман под единый формат религиозного проекта, создав тем самым мусульманскую футбольную лигу столицы", - заявил ее учредитель Ринат Каюмов. В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

© Shutterstock