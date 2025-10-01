Ташуев ответил, вел ли переговоры с «Факелом»

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев заявил «Матч ТВ», что не вел переговоров о возвращении в воронежский клуб.

В понедельник Игорь Шалимов покинул пост главного тренера «Факела», в среду воронежский клуб объявил о назначении Олега Василенко.

— Вам поступало предложения от «Факела»?

— Я с «Факелом» не общался, переговоров не вел, — сказал Ташуев «Матч ТВ».

Ташуев возглавлял «Факел» с 2023 по 2024 год. Его последним клубом был «Ахмат», который он покинул в мае 2025‑го.

«Факел» занимает третье место в турнирной таблице ПАРИ Первой лиги, набрав 24 очка.

