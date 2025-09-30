В Италии снесут самый большой стадион

Самый большой стадион Италии «Сан Сиро» будет снесен. Об этом сообщает La Gazetta Della Sport.

© Газета.Ru

Право на снос арены, вмещающей 81 тысячу зрителей, добился городской совет Милана. Данное решение было принято на очередном заседании большинством голосов — 24 выборщика проголосовали за снос, 20 выборщиков выступили против.

На месте «Сан Сиро» будет построен новый стадион, который примет матчи чемпионата Европы 2032 года, который совместно с Италией примет Турция.

Итальянский стадион «Сан-Сиро» был открыт в 1926 году. На этом стадионе проводят свои домашние матчи клубы Серии А «Милан» и «Интер». В 2026 году в городах Милан и Кортина-д'Ампеццо пройдет зимняя Олимпиада. Церемония открытия, которая запланировала на 6 февраля, состоится на этом стадионе. Закроются Игры 22 февраля.