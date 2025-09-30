Сафонов рассказал о сложностях с адаптацией в «ПСЖ»

Российский голкипер Матвей Сафонов рассказал о трудностях, которые у него возникли в ходе адаптации в «ПСЖ».

© Матч ТВ

Сафонов перешел во французскую команду летом 2024 года из «Краснодара». В сезоне‑2024/25 футболист провел 17 матчей за парижан, в семи играх сохранил ворота в неприкосновенности.

— Как проходила адаптация? Это было непросто, я не из тех людей, кто быстро вливается в коллектив. Кроме того, языковой барьер тоже создавал трудности. Но я был готов к испытаниям, поэтому не ожидал, что все пройдет легко. (Во Франции) тяжелее всего было принять то, что теперь мне нужно по каждому поводу обращаться за помощью из‑за того, что я не понимаю, как все устроено в этой стране. Первое время это давалось достаточно тяжело, так как даже в самых простых вопросах мне нужна была помощь. До сих пор не привык к доставке — из трёх посылок на этой неделе две потерялись, — написал Сафонов в социальных сетях, отвечая на вопросы болельщиков.

В текущем сезоне вратарь не сыграл ни одного матча за «ПСЖ».