Городской совет Милана одобрил продажу «Сан‑Сиро» «Интеру» и «Милану»

Городской совет Милана одобрил продажу стадиона «Сан‑Сиро» итальянским клубам «Интер» и «Милан». Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, решение было принято на заседании в ночь на 30 сентября, а сумма сделки составил € 197 млн.

Ранее сообщалось, что два миланских клуба, которые поочерёдно проводят домашние матчи на «Сан‑Сиро», планируют приобрести права на принадлежащий городу стадион, чтобы снести его и построить на прилегающей территории новую современную арену.

Отмечается, что реконструкция старого стадиона считается непрактичной из-за технических проблем. Начало строительство нового стадиона ожидается в 2027 году, а завершение работ — в 2031-м. «Сан‑Сиро» был построен в 1926 году.