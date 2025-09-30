«Оренбург» обыграл «Ахмат» и вышел в плей‑офф Пути РПЛ Кубка России

«Оренбург» одержал победу над «Ахматом» в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу.

© ФК «Ахмат»

Встреча группы А в Грозном завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На 70‑й минуте отличился Станислав Поройков.

«Оренбург» набрал восемь очков и обеспечил выход в плей‑офф со второго места в квартете. «Ахмат» с тремя очками расположился на последней строчке.

В заключительном туре «Оренбург» на выезде сыграет с «Зенитом», «Ахмат» встретится с «Рубином» в Казани. Оба матча состоятся 22 октября.

Прямые трансляции матчей Кубка России смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Кубок России. 2025-26. Тур 5 Путь РПЛ

«Ахмат» (Грозный) — «Оренбург» (Оренбург) — 0:1 (0:0)

Гол: Поройков, 70.