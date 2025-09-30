Президент «Байера» призвал ввести потолок зарплат в футболе

Президент леверкузенского «Байера» Фернандо Карро предложил ввести потолок зарплат в футболе.

По его словам, мера необходима, чтобы сократить доминирование английских клубов на европейском трансферном рынке. Карро также отметил, что его план будет по‑настоящему эффективным только в том случае, если будет реализован на международном уровне и в полном объеме.

— Английская премьер‑лига стремится стать флагманским продуктом в Европе, опережая даже Лигу чемпионов. Обычно я против ограничений, но думаю, нам нужно [ввести пололок зарплат], — цитирует Карро RMC Sport со ссылкой на Bloomberg.

Испанский функционер заявил, что даже новички английской премьер‑лиги могут предложить игрокам гораздо лучшие финансовые условия, чем «Байер», чемпион Германии 2024 года.

— Мы пытались купить игрока этим летом, и в итоге команда, недавно вышедшая в АПЛ, смогла заплатить больше и предложить более высокую зарплату, чем мы, команда из четверки лучших клубов Германии. У АПЛ гораздо больше денег и ресурсов, чем у любой другой лиги. Это нехорошо для нас. Абсолютно нехорошо, — добавил Карро.

Согласно отчету УЕФА, совокупный доход АПЛ в сезоне‑2023/24 составил более 7,1 млрд евро, что почти вдвое превышает доход Бундеслиги (3,6 млрд евро) за тот же период.