Дивеев ответил Талалаеву на слова, что у ЦСКА ни одной победы без пенальти

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал слова главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева, что у армейцев нет ни одной победы без пенальти и удалений в последних матчах. В 10-м туре Мир Российской Премьер-Лиги армейцы победили калининградскую команду (1:0). Защитник Кевин Андраде был удалён на 83-й минуте.

«Я ради принципа посмотрел, какие игры мы играли. С «Сочи», да, окей, были пенальти. Удаление Андраде — зачем ты держишь Алеррандро, когда там, может быть, даже офсайд был? И, убежал бы Алеррандро, я не знаю. С нами удаления, которые были, — все есть за что. Понятно, пенальти, которые ставят в нашу или не в нашу сторону, надо смотреть, это судейские трактовки. Я не согласен с его мнением. Окей, первые 18 минут игра была то туда, то сюда, на переходных фазах, но потом только один момент я вспомню, когда Жоао Виктор во втором тайме мог в свои ворота срезать, когда Акинфеев поймал мяч. Всё. По игре, если посмотреть, думаю, мы могли забить три-четыре мяча точно. Особенно в первом тайме, когда два момента было», — заявил Дивеев в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 10 матчей чемпионата России футболисты ЦСКА набрали 21 очко и занимают первое место. Калининградская команда заработала 17 очков и располагается на шестой строчке.