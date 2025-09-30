Футболист "Динамо" рассказал о впечатлениях от работы с Личкой

Нападающий московского "Динамо" Денис Боков, выступающий на правах аренды за костромской "Спартак", в интервью Rusfootball.info поделился впечатлениями от работы с Марцелом Личкой.

© ФК "Динамо"

— При Марцеле я тренировался и с основной, и за "Динамо-2". Многого не видел. Был сезон, когда боролись за первое место — он сильно повлиял на команду в этом плане. У него свое видение и тактические установки. Интересная практика.

— Как попрощались с Личкой?

— Он всех собрал, попрощался и пожелал удачи. На максимально дружеской ноте разошлись.

Марцел Личка был главным тренером московского "Динамо" с июня 2023 года по май 2025 года - под руководством чешского специалиста бело-голубые стали бронзовыми призерами чемпионата России. На данный момент Личка занимает аналогичную должность в турецком клубе "Фатих Карагюмрюк".

Полную версию интервью с Денисом Боковым читайте сегодня в 13:00 на Rusfootball.info