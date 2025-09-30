Юрген Клопп допустил, что больше никогда не будет работать главным тренером

Известный немецкий специалист Юрген Клопп допустил, что больше не будет работать главным тренером. Клопп получил широкую известность, возглавляя дортмундскую «Боруссию». Ранее он работал в «Майнце», а с 2016 по 2024 — в «Ливерпуле». Английскую команду Клопп привёл к победе в АПЛ, выиграл вместе с ней Лигу чемпионов УЕФА, внутренние кубки и клубный чемпионат мира по футболу.

