«Акрон» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Ахматом»

Тольяттинский «Акрон» обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по одному эпизоду матча 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Команды играли на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 3:0.

«Акрон» просит рассмотреть ЭСК РФС эпизод на 56-й минуте матча с «Ахматом», в котором судья Евгений Кукуляк не удалил Лечи Садулаева. Сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

На 56-й минуте игры форвард «Ахмата» Лечи Садулаев нанёс повреждение голкиперу «Акрона» Виталию Гудиеву. По итогам эпизода полевому игроку была показана жёлтая карточка