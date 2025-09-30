Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета хочет привлечь королевские военно‑воздушные силы Великобритании (RAF) для прогресса в общении футболистов клуба.

В прошлом году СМИ сообщали, что Артета приглашал «профессиональных карманников» на командный ужин «Арсенала» для тренировки бдительности игроков. После многие футболисты обнаружили пропажу ценностей. Таким образом испанский тренер хотел донести мысль, что при любых обстоятельствах важно сохранять бдительность и быть настороже.

— Я могу проснуться и подумать: «Подготовка в день матча недостаточно хороша. Как мы общаемся с игроками, начиная с нас, тренеров, и заканчивая аналитиками, другими ребятами, и как на самом деле доносится сообщение. Мне это не нравится. Кто в этом лучший?» Например, британские летчики. Я свяжусь с этими ребятами, чтобы узнать, как они общаются друг с другом, потому что в их случае это вопрос жизни и смерти. Уверен, что они не используют 20 фраз или 20 слов, если можно обойтись одним словом. Не говорят: «Ветер дует в эту сторону, теперь тебе нужно повернуть налево», потому что бум — и все, ты мертв. Надо пригласить пилотов и сказать: «Я хочу, чтобы вы проанализировали наш процесс, как мы общаемся на тренировках, чтобы мы стали лучше в этом», — приводит слова Артеты The Telegraph.

После шести туров «Арсенал» набрал 13 очков и располагается на второй строчке чемпионата Англии.