Представитель Ракова рассказал о сроках возвращения футболиста после травмы

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы нападающего "Крыльев Советов" Вадима Ракова, рассказал, когда стоит ждать восстановление футболиста после травмы.

"Восстановление Ракова? Самый оптимистичный прогноз — возвращение к концу этой недели. Вадим восстанавливается по графику, если бы что-то было не так, процесс бы уже скорректировали", - приводит слова Кузьмичева Sport24.

В текущем сезоне Вадим Раков провел за самарские "Крылья Советов" во всех турнирах 8 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 2 голевые передачи. Нападающий выступает за самарцев с лета текущего года, права на нападающего принадлежат московскому "Локомотиву".

После 10 сыгранных туров самарцы располагаются на 10 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 12 набранными очками в своем активе.