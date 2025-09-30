Стали известны кандидаты на пост главного тренера сборной Таджикистана

Российский тренер может стать главным тренером сборной Таджикистана.

По информации источника, Федерация футбола Таджикистана рассматривает сразу нескольких российских специалистов на должность главного тренера национальной сборной - среди кандидатов есть Василий Березуцкий и Владимир Федотов.

Василий Березуцкий был главным тренером азербайджанского "Сабаха" с 2024 по 2025 год, ранее россиянин работал в китайском "Шанхай Шэньхуа", ЦСКА, "Краснодаре" и голландском "Витессе".

Владимир Федотов был главным тренером ЦСКА с 2022 по 2024 год, а ранее занимал аналогичную должность в "Оренбурге", "Сочи" и екатеринбургском "Урале".

На данный момент национальная команда Таджикистана располагается на 104 строчке в рейтинге сборных ФИФА.