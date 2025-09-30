Семшов ответил, может ли Глушенков перейти в европейский клуб

Семшов о Глушенкове в Европе: «Сразу бы не замахивался на «Барселону» – лучше уехать в команду, которая борется за Лигу Европы. Потом переходить в более сильные клубы»
Игорь Семшов ответил, может ли Максим Глушенков перейти в европейский клуб.
«Максим Глушенков, безусловно, может уехать в хороший чемпионат. Возраст позволяет. Немного не хватает официальных игр за сборную. Но если он так же будет действовать, то предложение поступит. Но я бы сразу не замахивался на «Барселону». Иногда лучше уехать в команду, которая борется за Лигу Европы. Чтобы адаптироваться, понять уровень футбола, свои возможности. И потом уже переходить в более сильные клубы», – сказал бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов.
