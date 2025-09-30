Решение CAS по делу ЦСКА и Федотова вновь перенесено

Спортивный арбитражный суд (CAS) перенес оглашение решения по делу между ЦСКА и бывшим тренером команды Владимиром Федотовым на начало октября, сообщил «Матч ТВ» директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо.

ЦСКА объявил о прекращении сотрудничества с Федотовым в июне прошлого года. Юристы тренера требуют от армейцев неустойку за расторжение контракта, а также считают, что клуб нанес ущерб репутации специалиста, объявив о назначении Марко Николича до официальной отставки Федотова.

— На текущий момент решение вновь было перенесено на месяц — теперь это начало октября, — сказал Брейдо «Матч ТВ».

