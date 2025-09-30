Полузащитник ЦСКА Матия Попович ответил на вопрос, можно ли сравнить главного тренера армейцев Фабио Челестини с возглавляющим «Наполи» Антонио Конте. О переходе сербского футболиста из неаполитанского клуба армейцы объявили в летнее трансферное окно — 2025.

© Чемпионат.com

— Хотя играл я в молодёжной команде, но Конте привлекал меня к нескольким тренировкам в течение недели, всё проходило отлично. Каждый день я подмечал детали в работе ведущих игроков «Наполи», чтобы перенять что-то полезное для своего роста. Ловил каждое слово тренера. Конте — великий специалист, «Наполи» — великий клуб, и там великие игроки.

— Возможно ли сравнить Конте с Челестини? В чём они похожи?

— Думаю, их нельзя сравнить. Не могу, — приводит слова Поповича «Спорт-экспресс».

Действующий победитель Мир Российской Премьер-Лиги — «Краснодар». По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает ЦСКА (21 очко). На второй строчке расположился московский «Локомотив» (20), тройку лидеров замыкает «Краснодар» (20).