Экс-форвард сборной Германии признался в любви к российскому футболу

Бывший игрок сборной Германии Кевин Кураньи высказался о российском футболе.

© ФК "Динамо"

"Я до сих пор активно слежу за РПЛ. Я самый большой фанат "Динамо" и российского футбола. По возможности стараюсь смотреть игры "Динамо". Поэтому не думайте, что я не люблю российский футбол! Он мне по-прежнему очень нравится", - цитирует Кураньи Legalbet.

Кевин Кураньи выступал за московское "Динамо" с 2010 по 2015 год, также он был игроком немецких "Хоффенхайма", "Штутгарта" и "Шальке". На счету Кураньи 52 матча в составе сборной Германии, Кевин объявил о завершении карьеры профессионального футболиста в 2016 году.

После 10 сыгранных туров столичное "Динамо" занимает 8 место в турнирной таблице чемпионата России с 15 набранными очками. Действующим чемпионом страны является "Краснодар".