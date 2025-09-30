CIES назвал футболиста ЦСКА самым разносторонним полузащитником мира

CIES назвал футболиста ЦСКА Кисляка самым разносторонним полузащитником мира до 21 года
Российский футболист московского ЦСКА Матвей Кисляк является самым разносторонним полузащитником мира среди игроков не старше 21 года по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES). Соответствующий отчет опубликован на странице CIES в соцсети X.
CIES провел анализ показателей эффективности Кисляка в семи игровых аспектах: игра в воздухе, оборона, начало атаки, созидание, дриблинг, ассистирование и завершение.
Кисляку 20 лет, он является воспитанником ЦСКА. За основную команду полузащитник провел 57 матчей в различных турнирах, отметившись 8 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Вместе с армейским клубом футболист в 2025 году стал победителем Кубка и Суперкубка России. В составе сборной России Кисляк принял участие в 5 встречах, в которых забил 1 мяч.