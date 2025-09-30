Дивеев обозначил потенциальных номинантов на «Золотой мяч» из России

Центральный защитник ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Дивеев назвал потенциальных номинантов на «Золотой мяч» среди российских игроков. В 2025 году эту награду получил французский вингер «ПСЖ» Усман Дембеле, который по итогам прошлого сезона выиграл в составе парижан Лигу 1, Кубок Франции и Лигу чемпионов УЕФА.

— Кто из россиян потенциально способен в будущем быть в числе номинантов на «Золотой мяч»?

— Кисляк, Батраков, Глебов, Головин, Обляков и Сафонов. Себя не буду говорить. Кто еще у нас? Миранчук.

Но если называть троих, это будут Глебов, Кисляк и Батраков. Они с учетом своего возраста самые сильные у нас, — приводит слова Дивеева Sport24.