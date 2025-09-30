Защитник "Локомотива" назвал цель команды на текущий сезон

Защитник "Локомотива" Максим Ненахов рассказал о задаче команды на текущий сезон.

© ФК "Локомотив"

"Конечно, хотим попасть в тройку. Не хочу говорить громких фраз, посмотрим по сезону. Будем идти от матча к матчу", - сказал Ненахов в интервью Metaraitings.

В субботу, 27 сентября, "Локомотив" одержал победу над "Рубином" в домашнем матче. Встреча десятого тура Российской Премьер-Лиги завершилась со счетом 1:0. После 10 тура "железнодорожники" располагаются на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 20 очков.

В следующем туре команда Михаила Галактионова сыграет на выезде против московского "Динамо". Игра пройдёт в субботу, 4 октября.