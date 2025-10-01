Агент Баринова прояснил ситуацию вокруг контракта с "Локомотивом"

Спортивный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова, заявил, что в клубе не приступили к обсуждению продления контракта.

"Пока ситуация абсолютно в том же состоянии, как и была. Никаких новостей нет. Никаких договоренностей нет. Генеральный директор "Локомотива" Владимир Валерьевич Леонченко пока не нашел время для того, чтобы встретиться", — приводит слова Кузьмичева "Чемпионат".

Действующее трудовое соглашение 29-летнего игрока с "Локомотивом" рассчитано до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что футболист ведет переговоры по продлению контракта, однако новое предложение московского клуба его не устроило.

В сезоне-2025/26 капитан железнодорожников выступил в 10 матчах за красно-зеленых, в которых записал на свой счет два гола и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 9 миллионов евро.