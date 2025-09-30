В "Балтике" объявили имя лучшего игрока сентября

Вратаря "Балтики" Максима Бориско болельщики выбрали лучшим игроком месяца.

© ФК «Балтика»

В сентябре Максим Бориско принял участие в трёх матчах за калининградцев, в двух матчах сыграл "на ноль". Также по проценту отбитых ударов в этом месяце голкипер "Балтики" занимает второе место среди всех вратарей Российской Премьер-Лиги.

После десяти туров команда Андрея Талалаева занимает шестую позицию в чемпионате России, имея в своём активе 17 очков. В 10 туре против ЦСКА "Балтика" потерпела первое поражение в сезоне, уступив со счётом 0:1.

В следующем матче калининградцы сыграют против "Акрона" в Кубке России. Игра пройдёт в среду, 1 октября.