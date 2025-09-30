Стало известно, почему УЕФА отложил голосование об отстранении Израиля

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отложил голосование об отстранении Израиля на фоне мирного плана президента США Дональда Трампа, передает Sky News.

© Газета.Ru

«Сейчас среди лидеров европейского футбола существует мнение, что введение спортивных санкций против Израиля в разгар мирных переговоров будет неправильным шагом», — утверждает издание.

25 сентября появилась информация, что готовится провести голосование по вопросу о приостановке членства своей федерации Израиля. Ожидается, что большая часть членов исполнительного комитета УЕФА, состоящего из 20 человек, выступит за отстранение всех израильских команд от международных турниров.

При этом 24 сентября стало известно, что УЕФА убрал вопрос об отстранении команд из Израиля с заседания Исполкома, которое состоялось 23 числа.

Ранее стало известно, как именно УЕФА хочет отстранить Израиль.