Футболист ЦСКА хотел бы съездить с Акинфеевым на рыбалку

Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Дивеев хотел бы съездить на рыбалку с вратарем и капитаном команды Игорем Акинфеевым. Об этом Дивеев рассказал ТАСС.
Акинфеев в этом сезоне вручает лучшим игрокам матча в составе ЦСКА специальные кепки с рыбой. У Дивеева их уже две, он лидирует среди всех футболистов.
"Я гонюсь за этими кепками. Если выиграю, то да, готов поехать с Игорем Акинфеевым на рыбалку, почему нет, - сказал Дивеев. - История с рыбалкой - великолепно. Я на рыбалку всегда в детстве ездил. Я очень люблю рыбалку".