Футболист ЦСКА хотел бы съездить с Акинфеевым на рыбалку

Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Дивеев хотел бы съездить на рыбалку с вратарем и капитаном команды Игорем Акинфеевым. Об этом Дивеев рассказал ТАСС.

Акинфеев в этом сезоне вручает лучшим игрокам матча в составе ЦСКА специальные кепки с рыбой. У Дивеева их уже две, он лидирует среди всех футболистов.