«Рубин» уступил «Зениту» – 0:1

«Зенит» победил «Рубин» (1:0) в гостях в 5-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

© Sports.ru

Матч проходил на «Ак Барс Арене».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 3-й минуте счет открыл нападающий гостей Лусиано Гонду. Его гол стал единственным.

«Зенит», уже досрочно занявший первое место в группе A, набрал 15 очков после пяти игр. «Рубин» набрал 4 балла и сейчас идет 3-м.