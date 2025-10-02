ЦСКА и «Локомотив» досрочно вышли в 1/4 финала верхней сетки плей-офф Кубка России

Московские ЦСКА и «Локомотив» обеспечили себе выход в 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России. 1 октября красно-зелёные уступили красно-синим в серии пенальти (0:0, пен. 2:4) в матче 5-го тура группового этапа турнира.

Благодаря этому результату, а также выездному поражению тольяттинского «Акрона» от калининградской «Балтики» (0:3), ЦСКА и «Локомотив» набрали по 10 очков в пяти матчах и за тур до финиша группового этапа стали недосягаемыми для балтийцев и волжан (по 5 очков в пяти матчах) в турнирной таблице группы D. При этом армейцы находятся выше железнодорожников по результатам личных встреч (матч первого круга — 2:1).