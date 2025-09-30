"Краснодар" в Кубке России победил московское "Динамо" в серии пенальти

Во вторник "Краснодар" на своем поле в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России в серии 11-метровых обыграл "Динамо" из Москвы - 0:0 (4:2 - по пенальти). Набрав 12 очков, "быки" занимают первое место в группе В. "Динамо" идет следом (8 баллов). Третье и четвертое место занимают "Крылья Советов" (6) и "Сочи" (2 очка), которые завтра сыграют между собой в Самаре.

К этому противостоянию соперники подошли с просто удручающей для гостей статистикой: "бело-голубые" в официальных поединках проиграли южанам… шесть матчей подряд. А их последняя виктория случилась больше двух лет назад, когда в августе 2023 года столичный клуб дома в фееричном кубковом поединке одолел "быков" со счетом 4:3.

Зато к нынешнему рандеву коллектив Валерия Карпина в гораздо лучшем настроении: две победы подряд в чемпионате страны позволили москвичам уже вплотную подобраться к верхней части турнирной таблицы. Кубанцы же не забивают в РПЛ больше 180 минут (0:2 с "Зенитом" и 0:0 с "Ростовом"), что сразу отбросило действующих чемпионов на третье место.

В такой ситуации для Мурада Мусаева и его подопечных сегодняшний матч проходным точно не будет. Да и динамовцы, учитывая, сколько они за последнее время натерпелись от "Краснодара" (одно только поражение в заключительном туре позапрошлого первенства, стоившее им "золота" чемпионата России, все вспоминают до сих пор), вряд ли захотят в очередной раз ни с чем уезжать из столицы Кубани.

Впрочем, традиционная внушительная кубковая ротация, к которой прибегли оба наставника, делают возможными любые варианты развития событий на поле. Так, Карпин по сравнению с матчем РПЛ с "Крыльями Советов" в минувшую пятницу в Самаре оставил в основе лишь трех футболистов (Бителло, Антона Миранчука и Дмитрия Фомина), а Мусаев четырех (Диего Косту, Эдуарда Сперцяна, Кевина Ленини и Гаэтано Перрена), выходивших в старте в Ростове-на-Дону.

Отметим второе после восстановления от тяжелой травмы появление в основе динамовского бомбардира Константина Тюкавина и очередной выход с первых минут 18-летнего центрфорварда хозяев Казбека Мукаилова, отметившегося дублем в кубковом поединке с именно с этим соперником во втором в Москве.

Гости, ведомые явно нашедшими отличное взаимопонимание в организации атакующих действий Бителло, Миранчуком и Фоминым, сразу пошли вперед и буквально прижали "быков" к их штрафной. Последовали опасные удары головой с близкого расстояния Бителло и издали Ульви Бабаева, с которыми голкиперу Александру Корякину справиться удалось.

А вот у южан, похоже, не ожидавших высоких скоростей и такой агрессивности в единоборствах со стороны "бело-синих", в дебюте вообще ничего не получалось: они постоянно ошибались в передачах и были вынуждены в основном заниматься оборонительной работой. Лишь на 28-й минуте ошибка соперника позволила Ленини наконец-то ворваться в штрафную, однако удар полузащитнику не удался.

С этого момента хозяева стали все чаще владеть мячом и выровняли игру, но тут же последовали два резких выпада гостей, едва не ставшие результативными: мощный выстрел Фомина метров с 25-ти голкипер отразил с трудом из-под перекладины, а затем летевший в сетку мяч центральный защитник Виталий Стежко сумел перевести на угловой.

Главный тренер "черно-зеленых" на происходящее отреагировал кардинальным образом, выпустив на второй тайм своего главного снайпера Джона Кордобу. И уже на 48-й минуте колумбиец перехватил пас защитника своему вратарю, вошел слева в штрафную и лишь немного промахнулся мимо пустого дальнего угла.

На что Тюкавин на 53-й минуте ответил прицельным ударом с линии штрафной, который Корякин в броске отразил. А Мусаев продолжил мощные перестановки: на поле вышли Виктор Са, Лукас Оласа и Дуглас Аугусто - твердые футболисты основы. Именно Аугусто мог сразу открыть счет - его точный удар из центра штрафной защитник гостей Хуан Касерес успел выбить буквально с "ленточки". А затем молодой голкипер Курбан Расулов чудом успел дотянуться до мяча, посланного Кордобой головой метров с пяти.

Теперь уже Карпин производит тройную замену, отправив на поле также игроков основы - Данилу Глебова, Ивана Сергеева и Эль-Мехди Маухуба. Следом вышел и пропустивший много матчей из-за травмы Ярослав Гладышев - один из лучших в "Динамо" в минувшем сезоне.

В довольно нервной концовке (хозяева действовали намного острее) в присутствии почти 22 тысяч зрителей забить никому так и не получилось - 0:0.

В серии пенальти удачливее оказался "Краснодар" - 4:2.