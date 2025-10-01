В ФИФА не видят препятствий для проведения матча между Россией и США

В Международной федерации футбола считают, что проведение товарищеского матча между сборными США и России возможно.

Об этом рассказал матч-агент ФИФА Мезмуредавит Деста. Он заявил, что у сборной США есть свободные даты в следующем году и команда готова к такой встрече.

"Не будет никаких проблем согласовать эту игру и с ФИФА. Остается лишь согласие от РФС, чтобы мы начали работу по организации этой встречи", - приводит его слова Sport 24.

Он отметил, что после получения согласия со стороны России начнется выбор даты и места проведения игры.

Сборная России и российские клубы с февраля 2022 года отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.