Мбаппе: Для того меня "Реал" и купил, чтобы я забивал

Лучший игрок матча Лиги чемпионов между "Кайратом" и "Реалом" (0:5), форвард мадридцев Килиан Мбаппе поделился своим мнением о прошедшей встрече.

Мбаппе стал героем вечера, забив три мяча в ворота команды из Алма-Аты. Теперь в активе у француза 60 голов в Лиге чемпионов - он поднялся на шестое место в списке самых метких снайперов в истории турнира. При этом Килиан мог забить и больше, но не реализовал несколько верных шансов.

Можно сказать, что вы реабилитировались перед фанатами за поражение от "Атлетико" на прошлых выходных?

Килиан Мбаппе: Нет-нет. Мы не можем забыть то, что произошло в матче с "Атлетико". Нужно работать, чтобы такого больше не повторилось.

Больше половины мячей "Реала" в нынешнем сезоне забили вы.

Килиан Мбаппе: Это моя работа - помогать команде. Думаю только о том, что могу сделать, дабы "Реал" выигрывал матчи и трофеи.

Разочарованы из-за упущенных моментов?

Килиан Мбаппе: Футболист вроде меня, когда у него возникает пять моментов, хочет и должен забить все пять. Именно поэтому меня "Реал" и купил, я всегда хочу больше. Три гола - хорошо, но у меня была возможность отличиться больше.

Не удивлены голевой передаче вратаря Тибо Куртуа в эпизоде с вашим вторым голом?

Килиан Мбаппе: Не знаю, специально он отдал такой пас или нет, но получилось здорово. Тибо сделал 80 процентов гола, я же только 20.

Кстати

Мбаппе вышел на первое место в истории Лиги чемпионов по количеству хет-триков в выездных матчах. Также по три мяча он забивал в ворота бельгийского "Брюгге" в 2019 году и "Барселоны" в 2021-м, когда Килиан еще выступал за французский "Пари Сен-Жермен". В этом списке Мбаппе обогнал экс-форварда сборной Италии и "Милана" Филиппо Индзаги.