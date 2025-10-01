ЦСКА продлил контракт с бразильским защитником.

По информации источника, ЦСКА продлил контракт с Мойзесом до лета 2029 года, в соглашении указаны бонусы за победу в РПЛ и Кубке России, а также за выход в групповой этап Лиги чемпионов.

Мойзес выступает за ЦСКА с 2023 года - защитник провел за клуб во всех турнирах 122 матча и записал на свой счет 5 забитых мячей и 9 голевых передач. Рыночная стоимость 30-летнего бразильца оценивается порталом Transfermarkt в 6 миллионов евро. В составе ЦСКА защитник стал двухкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.