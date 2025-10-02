Махачкалинское «Динамо» обыграло «Ростов» в серии пенальти матча Кубка России

Махачкалинское «Динамо» одержало победу над «Ростовом» в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча в Каспийске завершилась со счётом 1:1 в основное время и 4:2 по пенальти в пользу махачкалинцев.

© ФК «Динамо» Махачкала

В основное время в составе ростовчан на 33-й минуте гол забил Даниил Шанталий. У команды из Дагестана на 64-й минуте отличился Темиркан Сундуков. В серии пенальти сильнее оказались хозяева поля — 4:2.

«Динамо» Махачкала возглавляет группу С, набрав 13 очков по результатам пяти проведённых встреч. «Ростов» (4) — третий.

В заключительном туре группового этапа 21 октября команда Хасанби Биджиева сыграет дома с московским «Спартаком». «Ростов» под руководством Джонатана Альбы днём позднее примет «Пари НН».

Действующий обладатель Кубка России — ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти московская команда одолела соперника со счётом 4:3.