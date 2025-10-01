«Балтика» обсуждает с Шуниным возможность его работы в команде

Гендиректор «Балтики» Равиль Измайлов заявил «Матч ТВ», что калининградский футбольный клуб обсуждает с экс‑вратарем московского «Динамо» Антоном Шуниным возможность его работы в команде.

В начале мая 38‑летний Шунин объявил о завершении карьеры. В августе Измайлов сообщил «Матч ТВ», что экс‑футболист будет проходить стажировку в спортивном отделе калининградского клуба.

— Как прошла стажировка Антона Шунина в клубе?

— Мы общаемся, это мой близкий приятель. Он прошел стажировку, побыл в клубе. Дальше мы разговариваем с ним.

— Будет ли ему предложена должность в клубе?

— Мы обсуждаем, разговариваем. Посмотрим, — сказал Измайлов «Матч ТВ».

«Балтика» с 17 очками занимает шестое место в турнирной таблице МИР РПЛ. В следующем туре команда Андрея Талалаева сыграет 5 октября дома с махачкалинским «Динамо».

