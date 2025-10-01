«Балтика» обсуждает с Шуниным возможность его работы в команде, сообщил гендиректор клуба
Гендиректор «Балтики» Равиль Измайлов заявил «Матч ТВ», что калининградский футбольный клуб обсуждает с экс‑вратарем московского «Динамо» Антоном Шуниным возможность его работы в команде.
В начале мая 38‑летний Шунин объявил о завершении карьеры. В августе Измайлов сообщил «Матч ТВ», что экс‑футболист будет проходить стажировку в спортивном отделе калининградского клуба.
— Как прошла стажировка Антона Шунина в клубе?
— Мы общаемся, это мой близкий приятель. Он прошел стажировку, побыл в клубе. Дальше мы разговариваем с ним.
— Будет ли ему предложена должность в клубе?
— Мы обсуждаем, разговариваем. Посмотрим, — сказал Измайлов «Матч ТВ».
«Балтика» с 17 очками занимает шестое место в турнирной таблице МИР РПЛ. В следующем туре команда Андрея Талалаева сыграет 5 октября дома с махачкалинским «Динамо».
Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.
Дивеев о словах Талалаева про отсутствие побед ЦСКА без удаления и пенальти: «Балтику» обыграли в Кубке. «Рубин» победили без удаления»
«Балтика» обсуждает с Шуниным возможность его работы в команде, сообщил гендиректор клуба
В Госдуме считают, что рекордный контракт Капризова говорит о серьезном уровне российского хоккея
Дивеев о словах Талалаева про отсутствие побед ЦСКА без удаления и пенальти: «Балтику» обыграли в Кубке. «Рубин» победили без удаления»
«Балтика» обсуждает с Шуниным возможность его работы в команде, сообщил гендиректор клуба
В Госдуме считают, что рекордный контракт Капризова говорит о серьезном уровне российского хоккея