Быстров назвал тренера РПЛ, претендующего на увольнение

Бывший российский футболист Владимир Быстров считает, что главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский является одним из главных кандидатов на увольнение в Мир РПЛ. После 10 туров чемпиона России нижегородцы занимают 15-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков.

