В ФИФА не видят препятствий для проведения матча Россия — США

Матч-агент ФИФА назвал возможным проведение матча между сборными России и США
Матч-агент Международной федерации футбола (ФИФА) Мезмуредавит Деста в интервью Sport24 заявил, что нет никаких препятствий для организации встречи между национальными сборными России и США.
По его словам, итоговое решение остается за Российским футбольным союзом (РФС).
В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.