Губерниев отказал "Химкам" в сотрудничестве

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что ему предлагали сотрудничество с "Химками".

© ФК "Химки"

"Руководство "Химок" неоднократно выходило на меня с предложением сотрудничества. Но я прекрасно понимал, что с ними мне не по пути. Я даже встречаться не стал с руководством "Химок", - приводит слова Губерниева "ВсеПроСпорт".

По итогам прошлого сезона подмосковные "Химки" заняли 12 место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 29 очков в 30 встречах. Подмосковный клуб не смог пройти лицензирование для участия в следующем сезоне чемпионата России из-за финансовых проблем. Летом клуб объявил о приостановке своей деятельности, а позже клуб был признан банкротом.

Ранее сообщалось, что инвестор "Химок" Туфан Садыгов приобрел контрольный пакет акций турецкого клуба "Серик Беледиеспора".