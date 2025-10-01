Стали известны лучшие команды 10 тура РПЛ по количеству ожидаемых голов

Стали известны лучшие команды 10 тура РПЛ по количеству набранного xG.

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала статистику команд 10 тура по xG (количество ожидаемых голов). Лидером 10 тура РПЛ по xG стал петербургский "Зенит" - 3,61, на второй строчке по этому показателю расположился ЦСКА - 2,99 xG, тройку лидеров замкнуло московское "Динамо" - 2,86 xG.

Худшими командами по данному показателю стали "Пари НН" - 0,34 xG, "Ростов" - 0,39 xG и "Балтика" - 0,43 xG.

После 10 сыгранных туров ЦСКА лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 21 набранным баллом, на второй строчке располагается столичный "Локомотив" с 20 очками. Тройку лидеров замыкает "Краснодар", в активе которого 20 набранных очков.