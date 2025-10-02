Бубнов сделал выбор между Глушенковым и Аршавиным

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о нападающем "Зенита" Максима Глушенкове и сравнил его с Андреем Аршавиным.

© Rusfootball

"Глушенков более универсальный футболист, чем Аршавин. Но в целом их нельзя сравнивать, они играли на разных позициях. Это все равно, что, предположим, сравнить Месси с Зиданом. Если посмотреть на них как на игроков атаки? Я бы выбрал Глушенкова. Аршавин играл в основном на фланге. Против него можно было поставить хорошего защитника с подстраховкой, и все, его видно на поле, ему передачи давать не будут. А Глушенков может в середине, справа, слева, впереди — свободный художник", — сказал Бубнов в эфире "Коммент.Шоу".

Максим Глушенков выступает в составе "Зенита" с 1 июля 2024 года. Контракт рассчитан до 30 июня 2028 года. В текущем сезоне футболист провел за петербургский клуб 11 матчей, забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи. Всего за клуб нападающий провел 37 игр и отметился 28 результативными действиями (19 голов и 9 голевых передач).

Также Глушенков выводил состав сборной России против сборной Иордании с капитанской повязкой, встреча закончилась со счетом 0:0.

Андрей Аршавин за свою карьеру провел 642 матча, забил 144 гола и отдал 191 голевую передачу. В сборной России нападающий провел 76 матчей и отметился 38 результативными действиями (17 голов и 21 голевая передача). Футболист является обладателем Суперкубка УЕФА, Кубка УЕФА, Суперкубка России и трехкратным чемпионом России.