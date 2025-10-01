Ташуев рассказал, с какой схемой должен играть «Зенит» в этом сезоне

Известный российский тренер Сергей Ташуев поделился мнением об игровой схеме санкт-петербургского «Зенита». Он считает, что сине-бело-голубые должны играть по расстановке с одним нападающим и множеством креативных футболистов под ним. Он отметил прогресс атакующего полузащитника Максима Глушенкова.

© Чемпионат.com