«Ливерпуль» и другие клубы АПЛ интересуются полузащитником «Баварии»

«Бавария» хочет продлить контракт с Майклом Олисе на фоне интереса из Англии.

По информации Bild, в мюнхенском клубе знают, что интерес к вингеру проявляют несколько топ-клубов АПЛ, особенно «Ливерпуль». «Бавария» работает над продлением контракта с игроком – нынешнее соглашение рассчитано до 2029 года.

Сейчас француз зарабатывает около 12 миллионов евро за сезон, эта сумма может увеличиться до 16 млн за счет бонусов. Руководство «Баварии» хочет заключить контракт с футболистом до 2031 года и повысить ему зарплату. Наблюдательный совет клуба поддерживает спортивного директора Макса Эберля в этом вопросе.

В текущем сезоне Бундеслиги Олисе провел 5 матчей, отличившись 3 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь.