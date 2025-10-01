Жедсон оценил шансы "Спартака" на чемпионство

Полузащитник "Спартака" Жедсон Фернандеш высказался о шансах красно-белых на чемпионство в РПЛ.

"Шансы "Спартака" на чемпионство? Мы не смотрим на таблицу. Главное — то, как мы работаем. Мы смотрим на результат конкретного матча. Сезон — это не три, семь или десять матчей. Мы работаем над тем, чтобы сформировать сильную команду", - цитирует Фернандеша Sport24.

После 10 сыгранных туров московский "Спартак" располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками. В 11 туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на выезде с ЦСКА, который лидирует в таблице с 21 баллом в своем активе.

Напомним, что главный тренер столичного клуба Деян Станкович был дисквалифицирован от всех соревнований под эгидой РФС на один месяц. Сообщалось, что руководство красно-белых намерено отправить сербского специалиста в отставку.