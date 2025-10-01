В РФС высказались о возможном проведении матча Россия - США

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возможном проведении матча Россия - США.

© РФС

"Мы говорили, что ведём переговоры со многими федерациями, но комментируем только те переговоры, которые завершились. Про США то же самое. Переговоры мы ведём", - приводит слова Митрофанова "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что сборная России может провести товарищескую встречу с национальной командой США.

Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В сентябре национальная команда России одержала выездную победу над Катаром в товарищеском матче со счетом 4:1, а также сыграла вничью с Иорданией в Москве (0:0).

В октябре подопечные Валерия Карпина сыграют с Ираном в Волгограде, а также проведут товарищескую встречу с Боливией в Москве. На данный момент Россия располагается на 33 строчке в рейтинге сборных ФИФА, США в этом рейтинге занимает 16 место.