Экс-сотрудник «Челси» угостил Моуринью печеньем

Бывший сотрудник «Челси» угостил Жозе Моуринью печеньем.

Вчера «Бенфика» под руководством португальского специалиста уступила лондонскому клубу со счетом 0:1 во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

На пресс-конференции Моуринью присутствовал бывший сотрудник «синих» Брайан Пулман, работавший в клубе 56 лет и ушедший на пенсию в 2024 году. Увидев его, Жозе улыбнулся и спросил: «Где мое любимое печенье?»

Пулман поделился с тренером печеньем, которое принес с собой, и обнялся с Моуринью.

Напомним, португалец возглавлял «Челси» с 2004 по 2007 год и с 2013-го по 2015-й.

© Соцсети