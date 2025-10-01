Ташуев заявил, что в кризисе «Акрона» виноват Дзюба

Известный отечественный тренер Сергей Ташуев высказался о кризисе тольяттинского «Акрона». Он считает, что команда опустилась вниз в турнирной таблице из-за нападающего Артёма Дзюбы. По мнению Ташуева, из-за Дзюбы «Акрон» играет в слишком однообразный футбол.

«Когда Дзюба говорил, что “Акрону” нужны трансферы, пришли новые футболисты и снова бьют на Дзюбу. Смысл был в этих трансферах, чтобы опять бить на Дзюбу? Сегодня, мне кажется, Заур Тедеев уже стал заложником этой ситуации с Дзюбой. И главное, Дзюба умеет играть в другой футбол, внизу. Артём — красавчик, он хорош, но команда из-за этого уже вниз ушла», — сказал Ташуев в новом выпуске шоу «О, родной футбол!».

«Акрон» набрал 7 очков за 10 матчей и занимает 14-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.