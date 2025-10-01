Мужская и женская сборные России по футзалу проведут товарищеские матчи с Ираном, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

© Сборная России по футзалу

Национальные команды сыграют по два матча, которые пройдут 16 и 18 октября в Туле.

Женские сборные России и Ирана провели между собой 30 матчей: 23 победы на счету сборной России, четыре матча завершились вничью, три раза победу одержала команда Ирана.

Мужские национальные команды России и Ирана также сыграли 30 матчей: 13 побед одержала сборная России, девять раз команды сыграли вничью, Иран победил восемь раз.